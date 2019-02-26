«Победа» подтвердила травмирование младенца своим сотрудником

Авиакомпания «Победа» подтверждает, что стюард рейса Махачкала – Сургут выронил пятимесячную девочку из люльки, когда нес по трапу.

В итоге ребенка пришлось госпитализировать с серьезными травмами.

«Мы очень сожалеем. Действительно произошел несчастный случай, ребенок выпал из люльки, когда наш бортпроводник его нес по трапу после выполнения рейса DP501 Махачкала – Сургут. Сейчас ведется очень тщательное расследование, о деталях сообщим дополнительно. Все расходы, связанные с лечением ребенка, авиакомпания компенсирует в полном объеме», – сообщил РИА «Новости» представитель компании.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Победы» отказались пропустить актера Василия Ланового на борт самолета в Ростов-на-Дону из-за размера ручной клади и обвинили в этом его менеджеров.