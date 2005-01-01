«Победа» обвинила менеджеров Ланового в том, что актера не пустили на борт

Авиакомпания «Победа» заявила, что недопуск актера Василия Ланового на рейс связан с тем, что его менеджеры не позаботились заранее о комфорте артиста и не ознакомились с правилами компании.

«Нам очень жаль, что менеджеры действительно великого актера, поклонниками которого являются и сотрудники «Победы», не позаботились заранее о комфорте и не ознакомились с правилами авиакомпании», – передает агентство «Москва» сообщение пресс-службы «Победы».

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники лоукостера отказались пропустить актера Ланового на борт самолета в Ростов-на-Дону из-за размера ручной клади: его кофр не прошел калибратор, а пока актер сдавал его в багаж, самолет улетел.