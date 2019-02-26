Началась проверка по травмированию младенца сотрудником авиакомпании

Доследственная проверка проводится в связи с инцидентом на борту рейса Махачкала – Сургут, где бортпроводник выронил младенца на трапе.

Рейс осуществлялся авиакомпанией лоукостером «Победа». По данным РИА «Новости», пятимесячная девочка выпала из люльки, когда стюард нес ее по трапу. Предварительно известно, что у немедленно госпитализированного ребенка сломан нос, девочке назначено амбулаторное лечение.

На месте происшествия работают следователи Уральского следственного управления на транспорте СК.

Ранее сообщалось, что «Победа» начала свое расследование и намерена возместить ущерб.