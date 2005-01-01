За стюарда заступились в инциденте с выпавшим младенцем

«За перенос ребенка, тем более такого маленького, должны отвечать родители, а ни в коем случае не стюард», – заявил газете ВЗГЛЯД глава портала «Авиа.ру» Роман Гусаров, комментируя ситуацию со бортпроводником, уронившим младенца на трапе рейса Махачкала – Сургут.

Гусаров считает, что случившееся – несчастный случай и, не разобравшись в обстоятельствах, обвинять в нем стюарда не стоит.

«Надо расследовать, может, его вины там и нет, может, был гололед и человек поскользнулся, может быть, оступился. В его обязанности это точно не входило, но вероятно, была какая-то сложная ситуация: или у родителей в руках были вещи, возможно, мама была одна или была в положении, а он пытался помочь, но сделал это не лучшим образом», – пояснил Гусаров.

Собеседник признался, что все-таки удивлен поведением родителей, отдавших маленького ребенка в руки постороннего человека.

«Я тоже родитель, у меня двое детей, и я бы своего ребенка не доверил никому – из рук бы не выпускал, а нес бы его сам, тем более такого маленького», – сказал Гусаров.

По мнению эксперта, за инцидент с младенцем, стюарду, скорее всего, грозит административная ответственность и штраф, а также компания в праве переложить на него материальные расходы за лечение ребенка и компенсацию морального вреда. Вопрос о том, продолжит ли стюард работать в «Победе», по словам собеседника, останется на усмотрение авиакомпании.

Жестких рекомендаций, с какого возраста брать детей на борт, по словам эксперта, не существует.

«При необходимости летать можно и младенцам и беременным, однако врачи не рекомендуют брать ребенка на борт до трех лет. Перепад давления для грудного младенца все-таки тяжелое испытание. И подвергать ему ребенка без необходимости не стоит», – подчеркнул Гусаров.

Напомним, стюард рейса Махачкала – Сургут авиакомпании «Победа» выронил пятимесячную девочку из люльки, когда нес по трапу. Следственный комитет начал проверку по данному инциденту.