Песков прокомментировал стажировку дочери в Европарламенте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стажировку своей дочери Елизаветы в Европарламенте, назвав ее обычной студенческой практикой.

«Вы знаете, здесь речь идет об обычной студентке и об обычной практике», – сказал он, отметив, что не хотел бы давать каких-то других комментариев.

При этом Песков сделал акцент на том, что этот вопрос не относится к его профессиональной деятельности. «Это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей и моей работы», – заключил он, передает ТАСС.

Ранее французский евродепутат Эмерик Шопрад, в бюро которого девушка проходит стажировку, заявил, что дочь Дмитрия Пескова Елизавета стажируется в Европарламенте на общих для французских студентов основаниях и, как и все стажеры, не имеет доступа к закрытой информации.