Дочь Пескова устроилась на практику в Европарламент

Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавета, которая проходит практику в Европарламенте у бывшего советника Марин Ле Пен, не имеет доступа к секретным документам и встречам, сообщили в Брюсселе.

Ранее французский евродепутат Эмерик Шопрад подтвердил, что Пескова, которая изучает юриспруденцию во Франции, проходит у него практику. В качестве практикантки Пескова получает стипендию в размере 1 тыс. евро в месяц, период ее стажировки – с ноября 2018-го по конец апреля 2019 года, передает Deutsche Welle.

Официальная представительница Европарламента в свою очередь подтвердила, что ассистенты и практиканты евродепутатов не имеют доступа к конфиденциальным документам. У Эмерика Шопрада также нет доступа к подобным материалам. По словам другого представителя ЕС, Европарламент в принципе практически не располагает секретными материалами и документами высокой степени конфиденциальности.

Шопрад – бывший советник Марин Ле Пен, лидера французской правопопулистской партии «Национальный фронт». Шопрад входит в состав подкомиссии по вопросам безопасности и обороны при внешнеполитическом комитете Европарламента, а также является членом делегации ЕС – Россия.

Ранее Пескова заявила, что тысячи молодых людей из благополучных семей испытывают депрессию из-за невнимания родителей.