Пациент с ножом в спине вышел покурить на улицу в Татарстане

В больнице Татарстана мужчина с ножом в спине вышел покурить у медучреждения, инцидент сняли на видео медицинские работники.

В ролике, опубликованном в соцсетях, мужчина в одних трусах прошел по коридору больницы к выходу на улицу, в его спине торчит нож.

Врачи пытались остановить пациента, однако тот не обратил внимания. Когда его спросили, зачем он хочет выйти, он ответил «Покурить».

Инцмдент произошел в одной из больниц республики Татарстан, уточняет «Ридус».

«В настоящее время мужчина находится в палате, прооперирован, все в порядке. Он серьезно не пострадал - была задета только мышечная ткань», – сообщил представитель минздрава республики, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что мужчина был сильно пьян, когда собирался выйти покурить. По его словам, инцидент случился в Зеленодольской центральной районной больнице.