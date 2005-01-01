Шнуров пообещал «ошарашить» Милонова

Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение о своем противостоянии с депутатом Госдумы Виталием Милоновым.

«Мы оружием же вашим вас немножко ошарашим. И на вашем же примере, неизящном, невысоком, пусть другим, по крайней мере, он получится уроком», – написал Шнуров в своем Instagram.

В посте музыкант также прикрепил скриншот с новостным заголовком о том, что он попросил комиссию Госдумы по этике проверить поведение депутата в парламенте.

Сам Милонов ранее назвал «бесовским заговором» просьбу адвоката лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова к комиссии Госдумы по этике проверить высказывания парламентария в отношении музыканта.