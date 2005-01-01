Милонов назвал жалобу адвоката Шнурова в Госдуму «бесовским заговором»

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал «бесовским заговором» просьбу адвоката лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова к комиссии Госдумы по этике проверить высказывания парламентария в отношении музыканта.

«Что касается всех этих попыток меня как-то задеть и достать – уверен, что это настоящий бесовский заговор против меня, который они все сплели на ведьминой горбатой горе», – заявил Милонов, передает РИА «Новости».

Он добавил, что расстроился бы, если бы на него обиделись представители музыкальной группы «Любэ», «Аквариум» или погибший Егор Летов. «А что касается этих деятелей, то я не изменю своего убеждения – клипы и песни в стиле «Шнуров, водка, мат» не являются искусством – это может нравиться только людям типа Невзорова», – заявил парламентарий.

Ранее адвокат музыканта Сергея Шнурова Константин Добрынин обратился в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с жалобой о несоблюдении этических норм со стороны парламентария Виталия Милонова.

В качестве примера Добрынин привел ряд публикаций в СМИ, где Милонов называет творчество «Ленинграда» «вредительским» и «ядом в городском колодце», а лидера группы Шнурова – «бесовским запевалой», бескультурным человеком и алкоголиком, а также предлагает запретить деятельность коллектива. Отметим, что Шнуров стихами ответил на жесткую критику Милонова.