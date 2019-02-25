ЕС потребовал избежать военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле

Позиция Евросоюза заключается в том, что нужно избежать какого-либо военного вмешательства в дела Венесуэлы, заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

«Позиция ЕС очень ясна – необходимо избежать любого военного вмешательства», – передает ее слова ТАСС.

Между тем, ранее стало известно, что самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо собирается требовать у 12 стран Латинской и Северной Америки применить силу для свержения легитимного президента страны Николаса Мадуро, кроме того, он призывал международное сообщество рассмотреть все варианты «освобождения» южноамериканской республики.