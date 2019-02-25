ФАС оштрафовала две медицинские компании за картельный сговор

ФАС оштрафовала на 22 млн рублей компании «Веста Фарм» и «Фарм Проект» за сговор на аукционах по поставкам медицинских изделий и оборудования для больниц.

ФАС признала фирмы виновными в сговоре, который привел к поддержанию цен на 426 открытых аукционах по поставке лекарств, медицинских изделий и оборудования для больниц, передает РИА «Новости».

Изначально штраф в 17 млн рублей был назначен компании «Веста Фарм» за участие в картеле с «Фарм Проектом».

Вторую организацию освободили от административной ответственности, так как там признали вину и содействовали раскрытию.

После чего участникам сделки назначили дополнительные штрафы на общую сумму свыше 5 млн рублей.

«Необходимо четко понимать, что наложение административного штрафа является не только карательной мерой, но и превентивной. Только такими методами возможно остановить правонарушителя, а также предупредить рецидивы», – подчеркнул начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.