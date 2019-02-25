Мэр Риги подал иск против назвавшего его «лицом коррупции» депутата

Мэр столицы Латвии Нил Ушаков подал иск в суд против депутата городской думы Вилниса Кирсиса, назвавшего его «лицом коррупции в Риге».

«Если вещи, которые можно и которые нельзя говорить публично. Нельзя открыто врать и говорить, что я наслаждаюсь жизнь в Монако и пью мохито, если я там всего два раза в жизни был. Должны быть какие-то границы», – передает слова Ушакова ТАСС со ссылкой на портал «Скатиес».

Кирсис на одном из заседаний Рижской думы назвал Ушакова и Андриса Америкса, который в тот момент был вице-мэром, «лицом коррупции в Риге».

Перед этим Ушаков обратился в полицию с просьбой оценить заявление Кирсиса. Там отказались возбуждать уголовное дело. Через суд Ушаков требует от Вилниса Кирсиса публичных извинений и компенсацию в 400 евро.

Напомним, в конце января в доме и офисе Ушакова проходили обыски на фоне скандала вокруг закупок в муниципальном транспортном предприятии «Ригас сатиксме». Однако позже Ушаков сохранил пост мэра Риги.