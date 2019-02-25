Путин и Трамп не обсуждали предстоящий саммит США – КНДР

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали предстоящий саммит американского и северокорейского лидеров, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет, они давно уже не говорили по телефону», – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, представитель Кремля переадресовал в МИД России просьбу прокомментировать слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что представители Вашингтона консультируются с Москвой по вопросу подготовки второго американо-северокорейского саммита.

Лавров ранее говорил, что представители Вашингтона консультируются с Москвой в ходе подготовки второго саммита США и КНДР, который запланирован в столице Вьетнаме 27-28 февраля.

Последний на данный момент телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 20 марта 2018 года. В июле 2018 года лидеры двух стран провели саммит в Хельсинки. Главы государств также кратко пообщались на полях международных мероприятий в Париже и Буэнос-Айресе в ноябре и декабре прошлого года.