Японский МИД отреагировал на слова Лаврова об обещанной «манне небесной»

Токио продолжит упорно работать с целью заключения мирного договора между Россией и Японией, заявили в пресс-службе министерства иностранных дел страны, комментируя слова главы МИД Сергея Лаврова об обещанной японской стороной «манне небесной» взамен Курил.

«Мы бы не хотели комментировать заявления российской стороны, сделанные в СМИ. В любом случае мы продолжим упорно работать для заключения мирного договора [с Россией] после решения территориальной проблемы», – передает ТАСС заявление японского внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел Японии Таро Коно в ходе дебатов в парламенте также отказался от комментариев по этому поводу. «Я не намерен реагировать на какие-либо заявления, сделанные не на переговорах», – сказал он.

Напомним, Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая (CCTV) и китайскому телеканалу «Феникс» сказал, что условия для заключения мирного договора, приемлемого как для Москвы, так и для Токио, пока не созданы. Москва не давала представителям Токио оснований заявлять о том, что мирный договор будет заключен на японских условиях, подчеркнул российский министр. По его словам, Россия получает сигналы, что после подписания мирного договора на японских условиях на нашу страну «посыплется манна небесная в виде японских инвестиций». «Это не то, о чем договаривались», – подчеркнул Лавров.