Самолет-разведчик США совершит полет над Россией

Американский самолет-разведчик Boeing OC-135B проведет еще один наблюдательный полет над территорией России с 25 февраля по 2 марта.

С 25 февраля по 2 марта в рамках реализации того же международного договора по Открытому небу совместная миссия США и Великобритании выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый), сообщает газета Вооруженных сил России «Красная звезда».

В ходе полета российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры.

В рамках того же договора российский самолет также выполнит наблюдательный полет над территорией Германии. С аэродрома Кельн-Бонн в небо поднимется Ан-30Б. Полет пройдет с 25 февраля по 1 марта.

В выходные американский самолет-разведчик Boeing OC-135B уже провел в рамках Договора по открытому небу полет над Забайкальским краем в окрестностях Читы. В Минобороны сообщали, что аналогичный самолет должен был провести еще один полет над территорией России с 18 по 23 февраля.