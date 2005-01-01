В Минобороны рассказали о полете американского самолета над Россией

Наблюдательный полет самолета ОС-135Б ВВС США, согласно договоренности, должен пройти с 18 по 23 февраля под контролем российских специалистов, сообщили Министерстве обороны.

«В период с 18 по 23 февраля в рамках реализации международного договора по Открытому небу миссия США выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый)», – цитирует РИА «Новости» сообщение Минобороны.

По данным ведомства, на борту самолета будут находиться российские специалисты, которые будут контролировать соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

В Минобороны уточнили, что самолет наблюдения ОС-135Б относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Аппаратура наблюдения самолета прошла международное освидетельствование. Использование технических средств, не предусмотренных договором, исключено, отметили в ведомстве.

Ранее в субботу, по данным мониторингового портала PlaneRadar, самолет ВВС США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 в рамках Договора по открытому небу (ДОН) пролетел над Россией.