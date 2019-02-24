Послом Саудовской Аравии впервые стала женщина

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд назначил послом королевства в Соединенных Штатах принцессу Риму бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд, которая стала первой женщиной в Саудовской Аравии, занявшей такую высокую дипломатическую должность.

Согласно указу наследного принца и первого заместителя премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, действующего от имени короля Сальмана бен Абдель Азиза, принцесса Рима стала послом королевства в Соединенных Штатах в ранге министра, передает ТАСС.

Принцесса Рима – дочь принца Бандара, который был главой саудовской дипмиссии в Вашингтоне на протяжении 22 лет – с 1983 по 2005 годы. Она получила высшее образование в США в сфере сохранения исторического наследия.

Отец Римы после ухода с должности посла был назначен главой королевской разведки и совмещал эту должность с постом главы Совета национальной безопасности Саудовской Аравии.

В 2014 году принцесса Рима вошла в список 200 самых влиятельных женщин в арабском мире по версии журнала Forbes. До назначения на должность посла в США она занимала пост представителя главы Генеральной федерации спорта королевства.

Еще одним указом король Саудовской Аравии снял с поста посла королевства в Соединенных Штатах своего сына Халеда бен Салмана и назначил его заместителем министра обороны, которым является его единокровный брат Мухаммеда бен Сальман.

Ранее Палаты представителей Конгресса США заподозрила администрацию Дональда Трампа в планах продать Саудовской Аравии ядерные технологии.