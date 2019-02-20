Администрацию Трампа заподозрили в торговле ядерными технологиями

Надзорный комитет Палаты представителей США инициировал расследование в отношении администрации Дональда Трампа с целью проверки планов Белого дома построить десятки атомных электростанций в Саудовской Аравии; команду американского лидера подозревают в планах продать Эр-Рияду ядерные технологии.

В 24-страничном докладе комитета, опубликованном во вторник, 19 февраля, говорится, что некоторые высокопоставленные члены администрации лоббировали сделку, в рамках которой в Саудовской Аравии должны быть построены десятки атомных электростанций, причем американские ядерные технологии могли быть проданы без необходимых гарантий их безопасного использования, пишет Deutsche Welle.

В надзорном комитете Палаты представителей США полагают, что выгодоприобретателями этой сделки могут стать люди из ближнего окружения Трампа.

Изначально проект продвигал Майкл Флинн, теперь уже бывший советник президента США по безопасности. Он был уволен с этой должности спустя месяц после назначения в 2017 году. Работу продолжил Дерек Харви, работавший в Совете национальной безопасности и близкий к Флинну человек. Он также был уволен.

По информации DW, в сделке также должна была участвовать компания Brookfield Asset Management, состоящая в тесных бизнес-отношениях с группой компаний, которыми владеет зять Трампа Джаред Кушнер.

Авторы доклада надзорного комитета ссылаются на данные, полученные от анонимных источников в Белом доме, сообщивших о «выходящих за рамки действиях», свидетелями которых они стали.

В начале февраля американская телекомпания CNN сообщила, что Саудовская Аравия и ее партнеры по коалиции, ведущие боевые действия в Йемене, вопреки договоренностям с Вашингтоном передают оружие американского производства экстремистам, связанным с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида». Ранее Дональд Трамп обвинял Эр-Рияд в неумении правильно использовать оружие.