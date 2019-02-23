Российский паспорт вручили 93-летнему украинскому ветерану

Ветеран, переехавший из Украины, Михаил Ливке получил российский паспорт в День защитника Отечества, сообщили в МВД.

Торжественное вручение паспорта произошло в отделе МВД по Коношскому району, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Ливке принес присягу гражданина России. После этого его поздравили полицейские и представители местной администрации.

Волк уточнила, что вручение паспорта стало возможным благодаря совместному проекту МВД и телеканала RT «Не один на один».

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян обратила внимание на 93-летнего Михаила Ливке, который не мог получить российский паспорт. Ливке в 1944 году служил на Львовской железной дороге, позже помогал ликвидировать бандеровское подполье в Закарпатье.

В прошлом году сын перевез ветерана в Архангельскую область, но его украинское удостоверение ветерана не признавали.

В июле ветеран Великой Отечественной войны, беженка с Украины Раиса Шувар получила паспорт гражданина России в Ростовской области.