Илон Маск оценил мемы о себе

Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск принял участие в Meme Review («обзор мемов») на YouTube-канале PewDiePie и выбрал лучший мем о себе.

Маск оценивал мемы по 10-балльной шкале вместе с создателем мультсериала «Рик и Морти» Джастином Ройландом, сообщает «Рен ТВ».

Шесть баллов Маск поставил картинке с кадрами из «Мадагаскара». На ней часть слова (gascar – то есть, автомобиль на газе) была сопоставлена с фотографией Маска, компания которого производит электромобили.

Восемь баллов миллиардер поставил изображению, на котором его фото совместили с фото музыканта Post Malone и добавили подпись «Хватит отправлять мне это».

Илон Маск заявил, что стал лучше разбираться в мемах и рассказал шутливую историю происхождения этого слова.

«Источником, мне кажется, стала книга 1976 года «Эгоистичный ген» Ричарда Докинза. Идеи распространяются словно гены и выживают наиболее приспособленные. Выживают только сильнейшие мемы», – сказал он.

Ранее пользователи Twitter из США обнаружили мемы «Как тебе такое, Илон Маск?» в российском сегменте интернета и восхитились чувством юмора россиян.