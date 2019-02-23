Дворецкий заявил о недовольстве принца Уильяма Меган Маркл

Принц Уильям не одобрит вечеринку, которую Меган Маркл устроила в Нью-Йорке в честь скорого рождения ребенка, сообщил дворецкий Пол Баррел.

«Я думаю, что принц Уильям будет возмущен расточительностью Меган и тем фактом, что «детская» вечеринка выглядела больше «звездной», чем «королевской», – цитирует Баррела Sun.

По его оценке, вечеринка обошлась в 384 тыс. фунтов стерлингов (примерно 501 тыс. долларов).

Издание отмечает, что Уильям потратил годы, чтобы выстроить отношения с прессой и добиться право на конфиденциальность, а поведение Маркл противоположно – она привлекает внимание к себе и ребенку.

Проведение вечеринок в честь будущего рождения ребенка – американская традиция, а не британская. Королевская семья недоумевает, почему нельзя было сделать это более приватно.

Ранее стало известно, что траты Меган Маркл на платья вызвали возмущение королевы Елизаветы II.