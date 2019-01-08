Траты Меган Маркл разозлили Елизавету II

Траты супруги британского принца Гарри Меган Маркл на платья вызвали возмущение королевы Елизаветы II.

Меган Маркл потратила на наряды порядка 500 тыс. фунтов, что больше, чем у любой из наследных принцесс в мире, пишет издание Daily Mail.

Так, идущая на втором месте кронпринцесса Дании Мария потратила на свои наряды почти в пять раз меньше – 112 тыс. фунтов.

Это вызвало возмущение королевы Великобритании. Сообщается, что она якобы собирается обсудить поведение жены внука и ограничить ее финансовые траты.

Ранее Елизавета II отругала Маркл за голливудские наряды.

Сообщалось также, что принц Гарри обвинил своего брата Уильяма в разрушении отношений с супругой.