Елизавета II отругала Меган Маркл за голливудские наряды

Британская королева Елизавета II сделала выговор Меган Маркл за голливудские наряды, сообщают СМИ.

Королева велела Маркл пересмотреть свои привычки и сменить стиль. Елизавете II не нравится, что Маркл продолжает одеваться как голливудская звезда, а не как принцесса. В частности, Маркл носит запрещенные брючные костюмы, мини-платья, одежду иностранных дизайнеров и наряды черного цвета.

Вероятно, недовольство королевы не изменило привычек Маркл, которая на последнее официальное мероприятие пришла в облегающем черно-белом платье, передает НТВ.