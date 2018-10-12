Елизавета II поссорилась с принцем Гарри из-за русских изумрудов

Королева Великобритании Елизавета II поссорилась с внуком из-за того, что тогда еще невесте принца Гарри Меган Маркл не разрешили надеть на свадьбу выбранную ею тиару, которая якобы могла быть привезена из России.

В ходе подготовки к свадьбе принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, которая прошла в Лондоне 19 мая, королева Великобритании Елизавета II и ее внук поссорились из-за выбора тиары для невесты, сообщает Daily Mail.

Узнав, что в день свадьбы Меган не позволят надеть изумрудную тиару, которую та выбрала, принц Гарри «пришел в ярость». Оказалось, что в Букингемском дворце не смогли узнать, где эта тиара была создана, не исключалось, что изначально украшение могло быть привезено из России.

«Меган получит все, что захочет», – поспорил принц Гарри с персоналом, после чего в спор вмешалась Елизавета II. «Меган не может получать все, что хочет. Она наденет тиару, которую ей дам я», – цитирует Daily Mail слова королевы. Кроме того, она усомнилась, что Маркл нужна фата, поскольку американка уже была замужем.

В день свадьбы на голове Меган была тиара из платины с бриллиантами королевы Марии Текской. Украшение она лично выбрала из коллекции Елизаветы II.

«Мне очень повезло, что я смогла выбрать эту роскошную тиару-бандо в стиле ар-деко. Мне кажется, она идеальна, потому что очень простая», – призналась сама Меган.

Напомним, внучка Елизаветы II вышла замуж в «Русском кокошнике».