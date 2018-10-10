Внучка Елизаветы II вышла замуж в «Русском кокошнике»

Внучка королевы Елизаветы II принцесса 28-летняя Евгения Йоркская вышла замуж за предпринимателя Джека Бруксбэнка в тиаре из белого золота с изумрудами и бриллиантами в форме кокошника.

Раньше «Русский кокошник» принадлежал ее матери – королеве Александре. Принцесса захотела надеть украшение в форме традиционного русского головного убора на свое бракосочетание. Благодаря изумрудам тиара подошла к зеленой цветовой гамме свадьбы и серьгам, которые в день свадьбы подарил Евгении супруг, пишет Metro.

На невесте было платье от модельеров Питера Пилотто и Кристофера де Воса, на котором узор ткани состоял из традиционных для королевских свадеб элементов: символизирующих Йорк розы и плюща, шотландский чертополоха и ирландского трилистника. Перед свадьбой внучка Елизаветы II отметила, что наденет платье с вырезом на спине, чтобы ее шрамы от операции напомнили миру о проблеме сколиоза. А вот традиционная фата у принцессы Евгении отсутствовала.

Церемония бракосочетания состоялась в часовне святого Георгия Виндзорского замка в пятницу. Главной подружкой невесты стала ее старшая сестра принцесса Беатрис. Шафером был младший брат жениха Том Бруксбэнк. В роли пажей и подружек невесты выступили племянники и племянницы невесты, включая наследника престола принца Джорджа, а также дочь Робби Уильямса Теодора.

На церемонии бракосочетания присутствовали королева со своим супругом герцогом Эдинбургским Филипом и сыном принцем Уэльским Чарльзом, герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт со своими детьми: принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. Также на свадьбе присутствовали вступившие в брак 19 мая в той же часовне внук Елизаветы II принц Гарри и американская актриса Меган Маркл – герцог и герцогиня Сассекские, сообщает ТАСС.

До последнего момента не было известно, прибудет ли на церемонию дедушка невесты принц Филипп. Предполагалось, что он может отсутствовать на свадьбе внучки из-за неприязненного отношения к матери принциссы Йоркской – Саре Фергюсон, которая давно развелась с его сыном принцем Эндрю, пишет РИА «Новости». Однако принц Филипп тоже приехал на свадьбу.

Среди гостей присутствовали не только королевские особы, но и множество знаменитостей: модели Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и Кара Делавинь, актрисы Деми Мур и Лив Тайлер, актер Стивен Фрай, а также певцы Робби Уильямс и Рики Мартин.

Девятая в очереди наследница британского трона принцесса Йоркская – младшая дочь среднего сына королевы Эндрю. Со своим будущим супругом она познакомилась на швейцарском горнолыжном курорте Вербье в 2010 году.

Ранее были раскрыты подробности свадьбы принцессы с Бруксбэнком.