Раскрыты подробности свадьбы внучки Елизаветы II

Букингемский дворец раскрыл подробности предстоящей свадьбы принцессы Эжени (Евгении), которая является внучкой королевы Великобритании Елизаветы II, и бизнесмена Джека Бруксбэнка.

Свадьба состоится 12 октября в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Для церемонии архиепископ Йоркский Джон Сентаму написал специальную проповедь. Кроме того, выступит декан Виндзора Дэвид Коннер, передает РИА «Новости».

Во время церемонии будут играть музыканты королевского филармонического оркестра. Сообщается, что Бруксбэнк и принцесса Эжени «довольны работой с управляющим директором оркестра во время выбора аккомпанемента для службы». Покровителем коллектива является герцог Йоркский – отец невесты.

Также запланировано выступление итальянского певца Андреа Бочелли.

Торт изготовит лондонский кондитер Софи Кэбот. Это будет шоколадный торт с бисквитом красного цвета, совмещающий «богатые цвета осени». Букингемский дворец заявил, что Кэбот сделает традиционный торт, но «с современным акцентом». Торт покроют «выполненными из сахара элементами, в том числе в виде плюща».

Принцесса Эжени – младшая дочь принца Эндрю. Бруксбэнк является управляющим коктейльного бара и ночного клуба Mahiki в центре Лондона.

Напомним, свадьба принца Гарри, кузена принцессы Эжени, и американской актрисы Меган Маркл также прошла в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.