Принц Гарри обвинил брата в разрушении отношений с супругой

Принц Гарри заявил, что его старший брат и наследник британского престола Уильям разрушает их отношения с женой – Меган Маркл.

Принц Гарри заявил, что чувствует вину за то, что не сумел защитить свою мать – принцессу Диану, потому теперь старается опекать супругу, сообщает The Sun со ссылкой на собственные источники.

Источник отметил, что принц не терпит критики в отношении Маркл, и порой видит негатив там, где его нет.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл решили переехать из Кенсингтонского дворца в загородную резиденцию членов королевской семьи Фрогмор-хаус из-за ссоры с принцем Уильямом.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года. В середине октября стало известно, что пара ждет появления ребенка весной 2019 года.