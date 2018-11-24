Принц Гарри решил переехать из дворца из-за ссоры с братом

Принц Гарри и Меган Маркл собираются переехать из Кенсингтонского дворца в загородную резиденцию членов королевской семьи Фрогмор-хаус.

Кенсингтонский дворец подтвердил данные о переезде принца Гарри с супругой. Планируется, что это произойдет в начале 2019 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ITV.

Причиной переезда, по данным источника таблоида Sun, стало нежелание супругов «проживать в Кенсингтоне с Уильямом и Кейт», так как между братьями якобы возникло напряжение.

«Им требуется больше места и они надеются, что Фрогмор-хаус будет готов, когда ребенок родится», – сообщил источник.

Принц Гарри считается самым популярным представителем королевской семьи в Великобритании.

Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались в мае 2018 года. В середине октября стало известно, что пара ждет появления ребенка весной 2019 года.