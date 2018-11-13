Названа самая популярная в Британии королевская особа

Принц Гарри стал самым популярным представителем королевской семьи в Великобритании, свидетельствуют данные опроса социологической компании YouGov.

Согласно данным исследования, 34-летний принц набрал 77% голосов, его бабушка, королева Великобритании Елизавета II – 74%, принц Уильям – 73%, передает ТАСС.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон стала второй по популярности женщиной-представительницей королевской семьи, набрав 64%. Герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри Меган Маркл набрала 55%.

Опрос проводился с 15 мая по 31 октября, в нем приняли участие 3,6 тыс. жителей страны.

Ранее сообщалось, что принц Гарри с супругой ждут появления первенца весной 2019 года. В 2017 году внук Елизаветы II заявлял, что никто в семье не желает быть монархом.