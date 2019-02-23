Пожар в Московской консерватории ликвидирован

Пожарные ликвидировали пожар, возникший в одном из корпусов Московской государственной консерватории имени Чайковского, сообщили в штабе пожаротушения.

«Пожар в консерватории в Среднем Кисловском переулке потушен, его площадь составила 30 квадратных метров», – сказал источник ТАСС.

Уточняется, что при пожаре никто не пострадал. Основное здание консерватории не повреждено.

В Главном управлении МЧС по Москве уточнили, что возгорание произошло в пристройке на третьем этаже четырехэтажного административного здания в Среднем Кисловском переулке, здание находится на реконструкции.

«Предварительная причина пожара – нарушение техники пожарной безопасности при проведении ремонтных работ», – сообщил источник в экстренных службах.

В здании консерватории расположен факультет симфонического и хорового дирижирования, оно построено в 1890-е годы. Ранее в нем находилось синодальное училище церковного пения. С 2016 года здание относится к памятникам культуры федерального значения.

О возгорании стало известно ранее в субботу.