В Москве загорелась консерватория имени Чайковского

В здании Московской государственной консерватории имени Чайковского произошел пожар, сообщил источник в экстренных службах.

Источник ТАСС уточнил, что пожар произошел в здании консерватории в Среднем Кисловском переулке, дом 4. Третий этаж здания горит открытым пламенем, добавил он.

Пожару присвоен второй ранг сложности (из пяти возможных), его тушат 15 пожарных расчетов.

Информации о площади пожара и пострадавших пока нет.

Ранее в Москве загорелся автобус отдела полиции, причиной возгорания стало короткое замыкание.