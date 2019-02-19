В Москве загорелся полицейский автобус

В Москве загорелся автобус отдела полиции, причиной возгорания стало короткое замыкание, сообщил представитель экстренных служб столицы.

Инцидент произошел по адресу Большая Академическая улица, 6/1, пояснил собеседник РИА «Новости».

«Загорелся автобус местного отдела полиции. Причина пожара – короткое замыкание в блоке предохранителей», – уточнил он.

В пресс-службе столичного главка МЧС добавили, что площадь возгорания составила 1 кв. метр, его удалось устранить до прибытия пожарных.

В результате ЧП никто не пострадал.