Москва призвала Токио прояснить заявление о «незаконной оккупации»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила Токио прокомментировать слова министра по делам Окинавы и северных территорий Мицухиро Миякоси о том, что нет необходимости изменять формулировки «исконные территории» Япони и «незаконная оккупация России».

«Министр по делам Окинавы и северных территорий, господин Миякоси считает, что вносить изменения в формулировки «исконные территории» Японии и «незаконная оккупация» Россией, используемые японской стороной в некоторых официальных документах в отношении этих островов, нет необходимости», – пояснила Захарова, передает РИА «Новости».

Она отметила, что японская сторона в данном случае дает информационный повод.

«В данном случае было бы неплохо им и прокомментировать, как такие заявления укладываются в русло намеченного японским руководством плана к скорейшему урегулированию данного вопроса», – отметила представитель МИД.

Захарова указала, что российская сторона не давала никаких информационных поводов для уточнения своей позиции по переговорам о мирном договоре с Японией.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва готова подписать мирный договор с Токио, но не такой, как после войны, а соглашение о настоящих добрососедских отношениях.