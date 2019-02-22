Россиянин стал гендиректором ФК «Монако»

Гражданин России Олег Петров стал генеральным директором ФК «Монако», который выступает в чемпионате Франции.

Об этом сообщается на официальном сайте команды, передает РИА «Новости». Ранее пост занимал другой россиянин Вадим Васильев, который был уволен по решению владельца клуба, бизнесмена Дмитрия Рыболовлева 14 февраля.

Первая часть текущего сезона у «Монако» прошла неудачно, клуб занял последнее место в группе Лиги чемпионов, он набрал одно очко в шести матчах и завершил участие в турнире.

В чемпионате Франции команда занимает 16-е место. В этом сезоне также произошла отставка главного тренера «Монако» Леонарду Жардим, его место занял Тьерри Анри, но в конце января Жардим вернулся на прежнее место.

Рыболовлеву в Монако в ноябре 2018 года предъявили обвинение в коррупции, но с чем оно было связано, не сообщалось.