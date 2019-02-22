МЧС наградило спасшего ребенка в Магнитогорске сотрудника

Крест «За доблесть» вручен спасателю Петру Гриценко, который извлек из-под завалов жилого дома в Магнитогорске 10-месячного Ваню Фокина, награду вручил глава ведомства Евгений Зиничев.

«Глава МЧС России Евгений Зиничев поздравил спасателей с Днем защитника Отечества. Особо отличившимся сотрудникам МЧС России министр вручил государственные и ведомственные награды», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Второй крест «За доблесть» вручен заместителю начальника отдела медико-спасательного отдела майору Анатолию Чумичеву, медаль МЧС «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» – начальнику оперативного отдела подполковнику Владимиру Ковальчуку, именным огнестрельным оружием был награжден полковник Александр Шевченко.

Напомним, обрушение дома в Магнитогорске произошло 31 декабря 2018 года из-за взрыва бытового газа. Погибли 39 человек

«Стойкости духа Ванечки могут позавидовать даже самые сильные мужчины, смелые, в такой мороз продержаться и вовремя подать о себе знать, кричать столько, чтобы тебя нашли, это надо иметь внутренний серьезный стержень», – вспоминал Петр Гриценко. Ребенка доставили в московскую больницу. Сейчас он выписан домой, к родителям.