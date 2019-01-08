Сотрудник МЧС вспомнил, что говорил спасенному в Магнитогорске малышу

Сотрудник центра по проведению спасательных операций «Лидер» МЧС России Петр Гриценко рассказал, как вытаскивал из-под завалов дома в Магнитогорске 11-месячного мальчика.

«Когда я его увидел, то выдохнул с облегчением, что наконец-то его нашел, вот он. И Ваня сам когда меня увидел, установили визуальный контакт, он перестал плакать, успокоился и даже как-то расслабился, что вот наконец пришли», – приводит слова спасателя телеканал «РЕН-ТВ».

«Пока я пытался до него добраться, все время с ним разговаривал: «Малыш, не плачь», – вспоминает спасатель. Он добавил, что в тот момент не знал, мальчик это или девочка. «Мы знали, что там, возможно, ребенок находится, но пол мы не знали», – пояснил он.

По словам Гриценко, в тот момент главной задачей было как можно скорее передать младенца медикам. Он убедился, что руки и ноги малыша не были зажаты под завалами, и аккуратно его достал.

Сотрудник МЧС добавил, что все, кто принимал участие в спасательной операции, хотели бы навестить малыша, и сделают это, как только разрешат медики. «Сейчас ему желаю только одного – здоровья, чтобы его поскорее выписали к родителям. А стойкости духа Ванечки могут позавидовать даже самые сильные мужчины, смелые, в такой мороз продержаться и вовремя подать о себе знать, кричать столько, чтобы тебя нашли, это надо иметь внутренний серьезный стержень», – добавил Гриценко.

Напомним, Владимир Путин лично поблагодарил сотрудников МЧС за спасение малыша Ивана Фокина в Магнитогорске.