Назарбаев потребовал отставки правительства Казахстана

Взгляд
21 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 21:52  |  vz.ru
Разделы

Интернет становится локомотивом российской экономики

Экспорт российских ИТ-продуктов и услуг достиг планки в 10 миллиардов долларовФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Немецкие деловые СМИ предсказывают России превращение в великую IT-державу. Ряд отечественных компаний за короткий срок и без особой поддержки государства стали полноценными транснациональными игроками, и этот факт безоговорочно признается на Западе. Более того, потенциал роста нашей ИТ-отрасли выглядит неисчерпаемым. Но так ли всё хорошо, как видится из ФРГ? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия приступила к укреплению «внутреннего каркаса» государства

В Гостином дворе собралось более тысячи человек: думцы, сенаторы, а также губернаторы и министры, деятели искусства и наукиФото: Екатерина Штукина/пресс-служба
правительства РФ/ТАСС
«Милитаристская» часть послания Владимира Путина была яркой и запоминающейся, но главным в речи президента было то, что касалось «социалки». Поддержка многодетных семей и малоимущих, «ипотечные каникулы» и поддержка здравоохранения – обо всем этом было сказано больше и подробнее, чем о новых кораблях и самолетах. Главное – президент обозначил «горизонт ответственности» за реализацию принятых решений. Подробности...
Перейти а раздел…

Кто стравливает русский и белорусский языки

Теперь на фасаде минского вокзала остались лишь английские и белорусские надписиФото: by24.org
Признаком «уничтожения русского языка в Белоруссии» назвали в прессе демонтаж русскоязычной вывески над центральным входом в минский вокзал. Одни уверяют, что это просто подготовка к II Европейским играм в белорусской столице, другие пугают: возвращается тотальная белорусизация, как в начале 1990-х. Действительно ли русский язык становится уязвимым в братской республике? Подробности...
Перейти а раздел…

Лучшие вузы стран Запада погрязли в расизме

Конференция по борьбе с расизмом на площадке ООНФото: Denis Balibouse/Reuters
Лозунги о том, что «белых и устарелых» профессоров пора заменить на чернокожих женщин, в России вызывают либо непонимание, либо смех. Мало кто знает, что кроется за такими призывами. Сколь бы глупо они ни звучали, нужно понимать, что лучшие вузы США и Британии действительно погрязли в расизме. И выхода из этой ситуации нет. Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

Сталинисты не знают Сталина

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Тоска по времени, когда у нас было будущее, сильно недооценена как фактор политических симпатий. Любовь к Сталину, массовый аргентинский перонизм и даже трамповское «Make America great again» – общемировая тенденция. «Again» как когда? Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Героев Великой Отечественной нужно «упаковывать» в комиксы

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Пора прекратить истерить и вытереть лицемерные слезы по поводу шуток над Карбышевым. Лицемерные – потому что ни за что не поверю, что возмущающиеся ни разу в жизни не шутили и не рассказывали анекдоты про Ивана Сусанина. Подробности...
Обсуждение: 87 комментариев

Химеры прошлого пора оставить

Антон Любич, экономист
Самое заурядное кафе обязано отвечать двум миллионам регулирующих требований. Единственная задача этого административного кошмара – в любой ситуации оставить предпринимателя виноватым, всегда держать на крючке. И так – в любой сфере. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
    Перейти а раздел…

    Политические аксиомы Путина

    Послание Путина Федеральному собранию

    Обсуждение: 34 комментария

    Кто заплатит за российский лимузин Aurus

      Перейти а раздел…

      Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах

      Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби
      Подробности...

      Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

      После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе
      Подробности...

      День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

      14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любви
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Что для вас 23 февраля?
        • День защитника Отечества

        • День Советской армии

        • День мужчин

        • Просто выходной

        Умер автор термина «глобальное потепление» Уоллес Брокер. А вы верите в глобальное потепление?
        • Да

        • Нет

        Кому в скандале с программой «Кто хочет стать миллионером?» вы верите больше?
        • Илье Беру

        • Александру Друзю

        • Не верю обоим

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:При запуске «Союза» с Байконура произошла нештатная ситуация
          Путин назначил нового замсекретаря СовбезаСтала известна схема хищения газа АрашуковымиНайдены гены алкоголизмаАктриса популярного российского сериала умерла в 37 лет
          Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборыУкраина предложила странам ГУАМ преследовать своих граждан за въезд в КрымНайдены дневники Малиновского с объяснением разгрома Красной армии в начале войныСтало известно о работе Кличко вышибалой у Рыбки
          МИД ответил на совет ОБСЕ не направлять наблюдателей на УкраинуРоссийскую экипировку «Ратник» могут экспортировать на десятки миллионов долларовСтало известно, кто получит наследство ДецлаЛыжника Устюгова дисквалифицировали после стычки с норвежцем

          Главная тема


          Почему конфликт в Большом Камне взволновал всю страну

          чрезвычайное происшествие


          Автобус врезался в резиденцию Путина в Подмосковье

          «мы взрослые люди»


          Павел Лобков вступился за «танец матки» на шоу Малышевой

          «ничего личного»


          В Тель-Авиве объяснили уничтожение российской техники

          Видео

          ВМФ России


          Российский «полуфрегат» должен превзойти легендарный американский эсминец

          показательный спектакль


          Террористка из Сирии расколола Британию

          достояние республики


          Куда уходит добытое в России золото

          свобода слова


          США все больше напоминают СССР

          «ловкость рук»


          Украинцы украли кампанию против «Т-34» у белорусского еврея

          Наши супергерои


          Ирина Алкснис: Великую Отечественную войну нужно «упаковывать» в комиксы

          Русская бедность


          Антон Крылов: Кого бить по рукам, чтобы остановить рост цен

          Боливар выдержал


          Дарья Митина: Мадуро адски не пoвезлo, но он уже улыбается

          на ваш взгляд


          Что для вас 23 февраля?

          Назарбаев потребовал отставки правительства Казахстана

          21 февраля 2019, 16:25

          Текст: Абдулла Шакиров

          Версия для печати

          Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в стране назрела необходимость ухода действующего правительства в отставку.

          «Считаю, что правительство должно уйти в отставку. Новое правительство должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач», – говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.

          Назарбаев отметил, что, несмотря на стабильную социально-экономическую ситуацию в последние годы, реализация инициированных им реформ не принесла положительных изменений, а «правительству совместно с НацБанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики».

          Действующее правительство Казахстана начало работу в сентябре 2016 года, после того, как Назарбаев снял с должности премьер-министра Карима Масимова.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............