Назарбаев потребовал отставки правительства Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в стране назрела необходимость ухода действующего правительства в отставку.

«Считаю, что правительство должно уйти в отставку. Новое правительство должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач», – говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.

Назарбаев отметил, что, несмотря на стабильную социально-экономическую ситуацию в последние годы, реализация инициированных им реформ не принесла положительных изменений, а «правительству совместно с НацБанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики».

Действующее правительство Казахстана начало работу в сентябре 2016 года, после того, как Назарбаев снял с должности премьер-министра Карима Масимова.