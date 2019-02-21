Москалькова ответила украинской коллеге на неоправданные обвинения

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова разочарована реакцией украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, которая возмутилась тем, что украинских моряков в СИЗО «Лефортово» посетила вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева.

«В преддверии нашей встречи с большим разочарованием ознакомилась с письмом, в котором вы выражаете неудовлетворение фактом посещения Н. Карпачевой граждан Украины, находящихся в СИЗО «Лефортово» городе Москвы, а также строите свой диалог в русле неоправданных обвинений», – передает ответное письмо Москальковой «Независимое телевидение Севастополя».

Российский омбудсмен подчеркнула, что Карпачева не только гражданка Украины, но и представитель независимого международного правозащитного сообщества, вице-президент Европейского института омбудсменов. Деятельность этого института, отметила Москалькова, «доказала свою эффективность и направлена исключительно на продвижение и защиту прав и свобод человека и гражданина».

Кроме того, Москалькова напомнила, что моряков ранее посещал консул Украины и их адвокат. Они имели возможность ознакомиться с условиями их содержания и удостовериться в удовлетворительном состоянии их здоровья.

Ранее Москалькова вместе с Карпачевой подняли вопрос о необходимости продолжения лечения заключенных и их медицинского дообследования в гражданских учреждениях здравоохранения Москвы.

После этого Денисова выразила протест Москальковой из-за посещения Карпачевой захваченных моряков.

Напомним, в ноябре 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России и были задержаны у Керченского пролива, 24 украинских моряка были задержаны. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказывала об условиях содержания украинских моряков в СИЗО «Лефортово».