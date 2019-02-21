Впервые в истории сразу две женщины выйдут в открытый космос

Запланирован совместный выход астронавтов НАСА Кристины Кох и Энн Макклейн в открытый космос.

Об этом Кристина Кох сообщила на предполетной конференции в Звездном городке. Она подчеркнула, что эту задачу готова выполнять с любым членом экипажа, передает ТАСС.ъ

Также в полете она выполнит ряд экспериментов, связанных с наукой, в частности, робототехникой. На досуге на МКС астронавт намерена заниматься своей любимой йогой.

Ранее сообщалось, что в мае в открытый космос выйдут и россияне. «Я считаю, что наиболее интересной задачей для меня будет выход в открытый космос. У нас много задач предстоит, которые мы должны будем выполнить: мы будем снимать много оборудования, которое стояло на экспонировании. Потом будем возвращать его на Землю», - говорит космонавт Алексей Овчинин. Он намерен вести из космоса блог.

Первой женщиной в открытом космосе стала советский космонавт Светлана Савицкая.