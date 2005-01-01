Назван процент матерщинников в России

Каждый день ругается матом каждый пятый гражданин России, выявил опрос ВЦИОМ.

Опрос ВЦИОМ установил, что каждый день ругается матом каждый пятый гражданин нашей страны.

Участвовали в опросе граждане от 18 лет. «Наше «великое культурное сокровище» – русский мат: 20% опрошенных, самые честные люди, признались, что используют его практически каждый день», – сообщил РИА «Новости» гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Это стало третьим местом среди используемых по стране «вмешательств» в частоту русского языка. Самым часто упоминаемым оказалось применение местных диалектов, на втором месте профессиональный сленг.

Во вторник в Сети появилось видео, где зампред гордумы Дзержинска Игорь Крашенинников матерится на женщину, утверждая, что не задевал ее автомобиль. Поведению депутата дадут оценку местные органы «Единой России».