Депутат обматерил женщину после ДТП под Нижним Новгородом

На президиуме нижегородского политсовета «Единой России» обсудят поведение зампреда Гордумы Дзержинска, депутата Игоря Крашенинникова, который оскорбил женщину в ходе конфликта из-за ДТП, сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

Видеозапись конфликта во дворе жилого дома с участием Крашенинникова появилась в группе «Подслушано Дзержинск» в соцсети «ВКонтакте» и в местных СМИ. На видео мужчина с лопатой в руках ругается матом и обзывает женщину, утверждая, что не задевал ее автомобиль, передает РИА «Новости».

«На мой взгляд, случившееся, безусловно, требует соответствующей оценки и серьезных выводов. Подобное поведение члена местного политсовета «Единой России» и заместителя председателя городской думы Дзержинска недопустимо», – заявил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Денис Москвин.

По его словам, «никому не позволено так разговаривать с земляками».

Москвин добавил, что некоторые члены партии «теряют ориентиры, утрачивают уважительное отношение к людям и допускают унижающие других людей высказывания и оценки».

«А это, в свою очередь, бросает тень на работу всей партийной структуры. Поэтому в ближайшую пятницу на заседании президиума регионального политсовета этому вопиющему инциденту будет дана принципиальная оценка», – сказал Москвин.

Он выразил уверенность, что подобная ситуация заставит остальных членов партии «более щепетильно отнестись к этическим нормам и соизмерять с ними свое поведение».