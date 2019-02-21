Темнокожего актера-гея в США официально обвинили в инсценировке нападения

Актер телесериала «Империя» Джусси Смоллетт подозревается в даче ложных показаний, сообщает полиция Чикаго.

Его официально объявили подозреваемымы в «подаче ложного заявления в полицию», что в США считается тяжким преступлением, передает РИА «Новости».