Актера-гея из США обвинили в инсценировке его избиения за деньги

Полиция Чикаго считает, что актер телесериала «Империя» Джусси Смоллетт, являющийся открытым геем, в конце января за деньги инсценировал нападение на себя, сообщает CNN со ссылкой на источники.

В конце января появились сообщения, что двое мужчин напали на Смоллетта, выкрикивая «расистские и гомофобные» угрозы (актер темнокожий). Смоллетт заявил, что ему накинули на шею веревку, после чего облили неизвестным веществом, передает RT.

Также сообщалось, что 36-летний актер был госпитализирован, о его состоянии не сообщалось.

Источники CNN утверждают, что полицейские сомневаются в словах Смоллетта и считают, что актер заплатил лицам за инсценировку нападения.

Джасси Смоллетт – американский актер и певец, в 2012 году сыграл главную роль в ЛГБТ-фильме «Худой», появился в сериалах «Проект Минди» и «Месть», в 2014 году игра одну из главных ролей в прайм-тайм мыльной опере Fox «Империя».

Смоллетт – открытый гей.