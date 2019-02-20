Путин: На западе «100 раз подумают», прежде чем отключить Россию от интернета

Угроза отключения России от интернета теоретически существует, к этому нужно быть готовыми, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

«Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме, я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон», – передает его слова ТАСС.

Путин выразил мнение, что на западе «100 раз подумают», прежде чем отключить Россию от интернета.

«Но теоретически все возможно, поэтому мы должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят», – заключил президент.

Напомним, в декабре в Госдуму был внесен законопроект, который предполагает создание инфраструктуры, способной защитить российский сегмент Сети от посягательств извне. Речь не идет о создании изолированного «отдельного интернета», а направлен на то, чтобы Рунет смог выжить в случае «отключения от Всемирной паутины».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом законопроекте.