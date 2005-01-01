Путин предложил отправить общественных инспекторов на мусорные свалки

Президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, затронул «мусорную» проблему; по словам российского лидера, полигоны превратились в гору хлама вблизи жилых кварталов.

Президент поручил навести порядок в этой сфере и избавиться от «мутных» структур. Он назвал недопустимыми попытки отмахнуться от этой темы.

Сигналы общественных экологических инспекторов по проблемам отходов должны быть обязательно услышаны всеми органами власти, подчеркнул глава государства.

Глава государства также предостерег от механического роста платы за вывоз мусора без реформы всей системы сбора отходов.

Путин поручил до 2024 года рекультивировать все проблемные свалки в стране. Он отметил, что нужно сформировать цивилизованную и безопасную систему переработки отходов.

Кроме того, президент поручил Минприроды провести детальную ревизию постановки на кадастровый учет всех природоохранных территорий.

Трансляцию выступления Путина ведет RT. Также послание главы государства транслируют «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал.