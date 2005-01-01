Путин призвал сосредоточиться на внутреннем развитии России

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, призвал сосредоточиться на внутреннем развитии страны.

«Сегодняшнее послание сосредоточено, прежде всего, на вопросах нашего внутреннего, социального и экономического развития. И особое внимание хотел бы уделить задачам, которые поставлены в майских указах, развернуты в национальных проектах», – заявил президент.

Глава государства также подчеркнул, что запасов времени на дальнейшую раскачку по вопросам стратегического развития страны уже нет, передает РИА «Новости».

По словам президент, российское правительство должно задавать тон энергичности и слаженности работы для реализации национальных задач.

При этом Путин подчеркнул, что чиновники, для которых «планка слишком высока» и которые хотят избежать ответственности, должны уйти.

«Задачи сложные, требуют больших усилий с нашей стороны, но они отвечают масштабам и скорости перемен в мире. Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, избегая инициатив и ответственности, то им лучше уйти. С таким настроением лучше к снаряду не подходить», – заявил президент.