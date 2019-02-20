Ректора тюменского вуза задержали на рабочем месте

Ректор Тюменского госинститута культуры (ТГИК) Игорь Шишкин был задержан на рабочем месте, его местоположение до сих пор неизвестно, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Инцидент произошел еще 18 февраля, но известно о нем стало только сейчас, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Около 10 утра, прямо во время заседания ректората, в кабинет вошли девять-десять человек в камуфляже и масках и в штатском», – рассказал источник.

По его словам, силовики задержали и увезли с собой Шишкина и начальника планово-экономического отдела Ольгу Булашову. Также были изъяты ноутбук ректора и финансовые документы вуза.

Булашова вернулась на работу через сутки. О судьбе Шишкина пока ничего не известно.

В ТГИК не стали комментировать ситуацию. В управлении МВД по Тюменской области сообщили, что не имеют к задержанию отношения. В региональных управлениях СК РФ и ФСБ взяли время на подготовку комментария.