Квачков запланировал закончить докторскую диссертацию о спецоперациях

Экс-полковник ГРУ Владимир Квачков после своего освобождения намерен закончить свою диссертацию по теме спецопераций.

«В самое ближайшее время у него в планах заняться своим здоровьем. Затем он перейдет к окончанию своей диссертации, он планировал защитить докторскую», – сказал адвокат отставного полковника Андрей Викантов в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает «Интерфакс».

Он добавил, что тема научной работы связана с теорией спецопераций.

7 февраля Владимир Квачков был освобожден от наказания по делу об экстремизме. Квачков был осужден за подготовку вооруженного мятежа. Также против него возбуждалось успешно доведенное до конца уголовное дело о возбуждении ненависти (после публикации в Сети его видеообращения) и выигранное им дело о покушении на главу Росэнерго Анатолия Чубайса.

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Сам Квачков после освобождения заявил, что займется «оценкой обстановки».