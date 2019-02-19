Квачков признался в глубоком уважении к Сталину

Экс-полковник ГРУ Владимир Квачков заявил, что после освобождения займется «оценкой обстановки».

Квачков после своего освобождения 19 февраля выступил перед журналистами в зале гостиницы при исправительной колонии, сообщает «Накануне.RU».

«Мое мировоззрение не изменилось, я исповедую идеологию русского православного социализма, но религиозная составляющая стала определяющей», – сказал Квачков.

Также экс-полковник признался, что глубоко уважает советского лидера Иосифа Сталина. Он подчеркнул, что годы заключения сделали основой его мировоззрения религиозный аспект.

Отставной полковник заявил, что Господь не дал ему осуществить задуманное, так как он и его товарищи не были готовы к этому. При этом Квачков не конкретизировал, о каких именно планах идет речь.

В скором времени Квачков планирует завершить докторскую диссертацию и проводить общественно-политическую деятельность «за освобождение русского и других коренных народов России».

Также Квачков заявил, что на него до сих пор обижен лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Он (Зюганов) на меня обижен. Я ему прямо сказал: «Была Коммунистическая партия Советского Союза – КПСС. А у тебя коммунистическая партия КПССС – партия слез, соплей и слюней», – высказался отставной полковник.

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Напомним, 7 февраля Владимир Квачков был освобожден от наказания по делу об экстремизме. Квачков был осужден за подготовку вооруженного мятежа. Также против него возбуждалось успешно доведенное до конца уголовное дело о возбуждении ненависти (после публикации в Сети его видеообращения) и выигранное им дело о покушении на главу Росэнерго Анатолия Чубайса.