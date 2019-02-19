Гройсман сказал, какая часть бюджета Украины уйдет на выплату долгов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что почти четверть бюджета государства уйдет на выплату долгов, «которых они не делали».

«Госбюджет Украины составляет 1,3 трлн гривен (примерно 47 млрд 840 млн долларов). Из этого примерно 417 млрд (около 15 млрд 345 млн долларов), то есть четвертую часть, мы должны отдать на погашение тех долгов, которые мы не делали. Мы в своем отчете показали, что не отмахивались все время от проблем, которые накапливались годами», – цитирует РИА «Новости» слова премьера из интервью телеканалу ICTV.

Напомним, за 2018 год общий госдолг Украины увеличился на 2 млрд долларов.

В настоящий момент ситуация с государственным долгом Украины оценивается как критическая. Внешние и внутренние задолженности страны превысили 70% от ВВП. Согласно отчету МВФ, Украина является самой бедной страной Европы.